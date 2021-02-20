تدهور الحالة الصحية للفنان مشاري البلام.. بعد تلقيه لقاح كورونا

المستقلة/- منى شعلان/ تدهورت الحالة الصحية للفنان الكويتي مشاري البلام، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19″، مما استدعي نقله إلى غرفة العناية المركزة ، وذلك بعد أيام من دخوله المستشفى إثر إصابته بالفيروس.

وكتبت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، قائلة: ”دعواتكم لأخونا الفنان مشاري البلام تم إدخاله إلى العناية المركزة بمستشفى جابر بعد انخفاض الأكسجين بسبب إصابته بفايروس کورونا.. دعواتكم فلا يرد القضاء سوى الدعاء“.

وأُعلن مشاري البلام اصابته بفيروس كورونا المستجد بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، بـ5 أيام،ونشر ”البلام“ منذ يومين صورة له من داخل المستشفى، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ”إنستغرام“ وعلق: ”لا تنسوني من دعائكم الحمدالله على كل حال ومشکورین أهلى والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال وكل اللي صار أثناء التطعيم انصبت بكورونا قدر الله وماشاء فعل وسامحوني ماقدر أرد على الاتصالات“.

يذكر أن مشاري البلام يشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل “درب الهوى” من إخراج حمد سعيد البدري، وقصة فاطمة حسين، وسيناريو حوار دخيل عبيد النبهان.