تدشين سوق “إنتاجنا الإلكتروني” لتسويق المنتجات الأردنية

المستقلة /- دشنت شركة “إنتاجنا” سوقها الإلكتروني www.intajuna.com، لتبادل الأعمال التجارية بين المصانع الأردنية وأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال المدير العام للشركة محمد بدوي في بيان، إن سوق “إنتاجنا” يجري فيه تبادل الأعمال التجارية، حيث يربط المصانع بتجار الجملة والموزعين في مكان واحد لزيادة مبيعاتهم وصادراتهم، ويربط المصانع الأردنية في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات بالموزعين في أسوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبين أن السوق الإلكتروني يتيح للمصانع عرض منتجاتها، وللموزعين البحث والمقارنة والعثور على المنتجات المطلوبة، للوصول إلى صفقات تجارية مثالية بكفاءة وفعالية، مشيرا إلى أن السوق متخصص بتسويق المنتجات الغذائية والزراعية.

وأشار بدوي إلى أن “إنتاجنا” يضيف طرقا جديدة وفعالة للمصانع لتسويق وبيع منتجاتهم، من خلال بنية تكنولوجية تسهّل الوصول إلى العملاء المستهدفين والتفاعل مع المستخدمين بفاعلية أكبر.