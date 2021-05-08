تحسن الحالة الصحية لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز

المستقلة/- منى شعلان/ كشف الفنان أشرف طلبة، عضو نقابة المهن التمثيلية، عن تحسن الحالة الصحية للفنان سمير غانم والفنانة سمير غانم قائلًا: “إنهما في تحسن ولكن لم يتم تحديد موعد خروجهما من المستشفى”.

أضاف طلبة، خلال أحد التصريحات الصحفية، أن الفنان سمير غانم يرقد في العناية المركزة بينما الفنانة دلال عبد العزيز ترقد في العزل.

وطالبت الفنانة إيمي سمير غانم، جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بالدعاء لوالديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز.

ونشرت إيمي، صورة تتضمن أدعية بالشفاء لوالديها، عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت: “أرجو الدعاء”.وتضمنت كلمات الأدعية “اللهم يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم، نسألك أن تنعم على سمير غانم ودلال عبد العزيز بالشفاء والعافية، اللهم داوي سمير غانم ودلال عبد العزيز بدوائك واشفهم بشفائك واغنهم بفضلك عمن سواك”.

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم، قد أصيبت هي ووالدتها دلال عبدالعزيز، بفيروس كورونا المستجد، خلال تصوير مسلسل “عالم موازي”، كما أصيب عدد من المشاركين في المسلسل، منتصف شهر أبريل الجاري، ما تسبب في خروج العمل من السباق الدرامي لشهر رمضان الجاري، إذ كان من المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان.

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