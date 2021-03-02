تحرك عربي لشراء نادي إنتر ميلان

المستقلة/- كشفت تقارير صحفية عن تحرك كيان عربي لشراء أسهم نادي إنتر ميلان.

وكانت العديد من التقارير أكدت أن شركة سونينج قررت بيع أغلبية الأسهم في النادي، نظرا للحاجة إلى 200 مليون يورو من عائدات البيع.

وأشارت إلى أن سونينج عاشت عاما صعبا عقب جائحة كورونا، بسبب القيود الجديدة التي تفرضها الحكومة الصينية على الاستثمار في كرة القدم.

ووفقا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإنه ظهر مشترٍ جديد يريد الحصول على ملكية إنتر ميلان، إلى جانب صندوق “BC Partners” الأوروبي.

وأوضح أنه في الساعات القليلة الماضية، ظهر صندوق قطري مستعد لدخول عملية الشراء بالسيولة المالية اللازمة.

يذكر أن شركة سونينج حددت يوم 31 مارس/ أذار المقبل موعدا نهائيا لإغلاق عملية بيع إنتر ميلان.