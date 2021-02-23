تحذير هام من واتساب

المستقلة /- قالت وسائل إعلام إن تطبيق “واتسآب” يعتزم توجيه تحذيرات تصل إلى العقوبات على الأشخاص الذين يتجاهلون قراءة رسائل التطبيق حول تحديثه الجديد.

وأن التطبيق قد يفرض عقوبات بحق مستخدميه الذين يتجاهلون هذه الرسائل.

وأضاف أنه “في الوقت الحالي، يمكن لأي شخص يستخدم واتساب تجاهل إشعار التطبيق بشروط الخصوصية الجديدة. والتي بموجبها سيتم نقل بيانات رقم الهاتف إلى فيسبوك”.

وتابع: “يستمر ذلك حتى 15 مايو، حيث ستفرض بعد ذلك الشركة عقوبات على مثل هذا الصامت في غضون أسابيع قليلة. وسيتم ترك المستخدمين مع القدرة على تلقي المكالمات والإشعارات، ولكن سيتم استبعاد وظيفة عرض وإرسال الرسائل من التطبيق”.

ولن يتوقف التطبيق عند هذا الحد، فإذا لم تكن هذه الإجراءات كافية لقبول المستخدم لشروط الخدمة الجديدة. فبعد 120 يوما، سيتم حذف حساب المستخدم، بحجة كونه غير متفاعل أو نشط.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

 تقرير : سامسونغ تسعى جاهدة لدخول مجال نظارات الواقع المعزز

اخر الاخبار

بعد التوصل لاتفاق.. الفيسبوك يعتزم استعادة صفحات الاخبار الاسترالية

اخبار مصر

مصر.. تفاصيل مأساوية لغرق 20 شخصا في الإسكندرية..فيديو

اخبار العراق

البعيجي : سيتم تمرير الموازنة بالاغلبية في حال عرضها بدون حصة الاقليم

اخبار العراق

الحكومة العراقية  تطلق استحقاقات الفلاحين

الاخبار

التربية تعلن عن دخول مشروع “حسن وريم” الخاص بالمناهج الرقمية

اخر الاخبار

أطفال سوريون يغنون لجنود روسيا – فيديو

اخر الاخبار

أطفال سوريون يغنون لجنود روسيا – فيديو

اخر الاخبار

فخامة قصر أحلام الشامسي تلفت الأنظار – فيديو

الاخبار

دراسة تكشف ارتفاع مبيعات هواتف أيفون في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020

اخبار مصر

هل ينتهي التوتر السياسي بين تركيا ومصر ؟

اخر الاخبار

تنكيس العلم الامريكي في جميع البلاد لهذا السبب

اخبار الاردن

بالارقام .. نسبة البطالة في المحافظات الأردنية

اخبار العراق

المباشرة بتوطين رواتب الجيش العراقي وشمولهم بالسلف والقروض

اخر الاخبار

ميسان : صدور أوامر قبضٍ بحق ضباط تغاضوا عن دوام منتسبين مقابل أموال

اخبار العراق

مفوضية الانتخابات : انتهينا من تسجيل 30 تحالفاً و249 حزباً سياسياً

اخر الاخبار

سعر صرف الدولار في العراق .. استقرار أمام الدينار العراقي