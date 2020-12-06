تحذير من إفلاس العراق في العام 2021 باستمرار الاقتراض

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المستقلة /- قال عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي السعداوي، إن مؤشرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تؤكد أن استمرار الحكومة العراقية في الاقتراض المالي لسد العجز الذي يعاني منه العراق سيؤدي إلى إعلان إفلاس الدولة.

وأضاف السعداوي أن مشروع قانون موازنة 2021 ما يزال في أروقة مجلس الوزراء ولم يرسل إلى مجلس النواب حتى الآن من اجل الاطلاع على تفاصيل المشروع ومعرفة العجز المالي فيه.

وأشار إلى أن المدة المتبقية لإرسال الموازنة قصيرة جداً بالتالي الحكومة ستضع البرلمان في موقف محرج، مبيناً أن تأخر المشروع سيحمل الحكومة أعباء مالية كبيرة.

وشدد السعداوي على ضرورة أن تكون الحكومة قادرة على إيجاد حلول وإيرادات إضافية لموازنة الدولة بدلاً عن التوجه نحو الاقتراض من المصارف الحكومية والبنك المركزي مجدداً، مؤكداً أن الحكومة غير قادرة على إدارة الدولة مالياً واقتصادياً.

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