تحذير عاجل من الصحة المصرية بسبب عادة تؤدي للإصابة بكورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ حذرت وزارة الصحة والسكان المصرية، من مخاطر عادة سيئة يقوم بها عدد كبير من المصريين وتسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن التدخين قد يكون سببا للإصابة بفيروس كورونا، موضحة أن التدخين يضعف وظائف الرئتين، ويزيد من أعراض فيروس كورونا، ويضعف مناعة الجسم ويجعله عرضة للإصابة بالفيروس التاجي، فضلا عن جعل الشخص المدخن أكثر إصابة بأمراض القلب.

في حين قال مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين، إن الموجة الثالثة لفيروس كورونا قد تصل مصر قريبا، مع زيادة أعداد الإصابات خلال الأيام الأخيرة، وقد لا تدخل مصر في حال اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد وتطبيق الاحتياطات.

وحذرت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بشكل رسمي، من التجمعات العائلية في شهر رمضان، والتي تكون سببًا في ظهور بؤر إصابات عائلية، تتحول في النهاية لمراكز عدوى تؤدي لارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، في ظل اتجاه البعض نحو عدم الالتزام بارتداء الكمامات.

فيما أكدت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، أنه من المتوقع أن يصل عدد المواطنين المسجلين على الموقع الخاص بتسجيل طلبات الراغبين في الحصول على اللقاح في نهاية مارس الجاري، إلى 500 ألف مواطن.

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