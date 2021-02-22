تحذيرات من ارتداء الكمامة لفترات طويلة لهذا السبب

المستقلة /- أصدر طبيب روسي، تحذيرا من استمرار ارتداء الكمامة لفترة طويلة، بسبب الآثار السلبية على صحة الأسنان.

ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية، أكد الطبيب الروسي جينادي شارجورودسكي، أن تغطية الفم والأنف لفترات طويلة؛ يحد من تدفق الرطوبة ويمكن أن يسبب جفاف الفم؛ مما يساهم في تسوّس الأسنان وأمراض اللثة.

وتابع: “من الضروري ارتداء القناع، ولكن من الضروري أخذ فترات راحة بطريقة ما حتى تخرج كل هذه الكائنات الدقيقة المرضية من تجويف الفم”.

وأشار إلى أن نتيجة ارتداء الأقنعة يمكن أن تكون أيضًا رائحة الفم الكريهة. وأوصى بغسل الأسنان والفم بالماء عدة مرات خلال اليوم.

فيما قالت إيرينا دوبريتسوفا عضو اتحاد أطباء الأطفال: إن “ارتداء القناع أمر خطير بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بسبب عدم تطور نظام القصبات الهوائية الخاص بهم بشكل كاف، مما قد يجعل التنفس صعبًا. ويمكن أن يسبب موت الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة”.

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