تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي

المستقلة/- حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، موعد انطلاق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمسابقات الكروية، للموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

وغرد الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، قائلا: “20 مسابقة مختلفة. موسم جديد يُهدِينا أبطالا جُدد. البداية 12 أغسطس/ آب”.

ويتبقى 6 جولات من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بنسخته الحالية، حيث يتصدر الهلال الترتيب العام برصيد 48 نقطة متقدما بـ3 نقاط على ملاحقه الشباب.

كما وصلت مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لمرحلة نصف النهائي، حيث يلعب التعاون ضد الفتح في بريدة، ويلتقي النصر الفيصلي على ملعب مرسول بارك بالرياض، مساء الأحد المقبل.