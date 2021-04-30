تحديد مواعيد مؤجلات الشرطة والقوة الجوية في الدوري العراقي

المستقلة/- حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم مواعيد المباريات المؤجلة لفريقي الشرطة والقوة الجوية في الدوري الممتاز.

وتم تأجيل مباريات الشرطة والقوة الجوية في آخر جولتين من الدوري العراقي الممتاز بسبب التزامات الفريقين في بطولة دوري أبطال آسيا.

وفشل الشرطة والقوة الجوية في اجتياز دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، ومن المقرر أن يعودا إلى العراق خلال الأيام القادمة.

ونستعرض لكم في ما يلي مواعيد مؤجلات الشرطة والقوة الجوية في الدوري العراقي الممتاز.

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