تحديد ملعب مباراة الوحدة والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا

المستقلة/- حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اسم الملعب الذي تقام عليه مباراة الوحدة السعودي ضد القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا.

ويلتقي القوة الجوية مع الوحدة في الدور التمهيدي المؤهل لمجموعات دوري أبطال آسيا، يوم الأربعاء 7 أبريل/نيسان المقبل.

وتقرر أن تقام المباراة على ملعب الجوهرة الثانوي في مدينة جدة السعودية.

ويتأهل الفائز من تلك المواجهة إلى المجموعة الثانية التي تضم الشارقة الإماراتي وباختاكور الأوزبكي وتراكتور الإيراني.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

إبراهيم بايش: منتخب العراق يحتاج وديات جديدة

اخر الاخبار

راغب علامة يشكر دولة الإمارات بعد تلقيه لقاح كورونا

رياضية

الاتحاد الآسيوي يرد على الاعتراض العراقي بخصوص مواعيد المباريات

اخبار العراق

تراجع مؤشرات بورصة العراق في ختام تعاملات الثلاثاء

اخر الاخبار

التحالف العربي: تدمير طائرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

اخر الاخبار

اشتباك بالأيدي بين نواب مجلس الأمة الكويتى… صور

اخر الاخبار

الرئيس السيسي: قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة رغم ما يتردد عن بدائل لها

اخر الاخبار

الرئيس السيسي: قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة رغم ما يتردد عن بدائل لها

اخر الاخبار

السيسي يتحدث عن أزمة قناة السويس ويكشف كواليس اتصال الرابعة فجرا

اخر الاخبار

خبراء : لا يوجد دليل على أن القهوة أو الكافيين يعوق نمو الأطفال وتطورهم

اخبار مصر

السيسي يزور هيئة قناة السويس ويتفقد مركز التدريب البحري والمحاكاة

اخر الاخبار

يتيح تأجيل سداد القروض..قانون كويتي جديد للعملاء المتضررين من كورونا

اخبار مصر

مصر.. القبض على مالك عقار جسر السويس المنهار

اخر الاخبار

اقالة نائب محافظ البنك المركزي في تركيا

اخر الاخبار

تسريبات جديدة تكشف عن مواصفات جهاز Galaxy Tab A7 Lite

اخبار مصر

الأرصاد المصرية تحذر من سقوط أمطار لمدة 72 ساعة مقبلة

اخر الاخبار

ريال مدريد ينوي بيع 8 لاعبين في الصيف المقبل من أجل التعاقد مع هالاند أو مبابي