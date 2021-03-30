تحديد ملعب مباراة الوحدة والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا

تحديد ملعب مباراة الوحدة والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا

المستقلة/- حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اسم الملعب الذي تقام عليه مباراة الوحدة السعودي ضد القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا.

ويلتقي القوة الجوية مع الوحدة في الدور التمهيدي المؤهل لمجموعات دوري أبطال آسيا، يوم الأربعاء 7 أبريل/نيسان المقبل.

وتقرر أن تقام المباراة على ملعب الجوهرة الثانوي في مدينة جدة السعودية.

ويتأهل الفائز من تلك المواجهة إلى المجموعة الثانية التي تضم الشارقة الإماراتي وباختاكور الأوزبكي وتراكتور الإيراني.