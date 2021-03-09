تحالف القوى : الحديث بشأن “الاقلمة” اصبح علنيا في المحافظات الغربية

المستقلة /- كشف القيادي في تحالف القوى النائب عبد الله الخربيط، عن أن الحديث بشأن “الاقلمة” اصبح علنيا في المحافظات الغربية، فيما اكد ان موقف تحالف القوى يدعم دعوة الكاظمي للحوار الوطني .

وقال الخربيط في تصريح أوردته صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية وتابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “الحديث عن الأقلمة مثلاً أصبح حديثاً معلناً في المحافظات الغربية، والسبب في ذلك يعود إلى الإشكاليات التي عانينا -وما زلنا نعاني- منها”.

وأضاف أن “العراقيين هم في الواقع بحاجة إلى حوار حقيقي منذ ما بعد عام 2003 حتى اليوم لأن كل الحوارات التي حصلت لم تكن بالمستوى المطلوب”.

وبشأن دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الأخيرة للحوار، أكد الخربيط أن “تحالفنا (تحالف القوى العراقية)، وكذلك حزب تقدم (بزعامة محمد الحلبوسي)، ندعم هذه الدعوة، ونتفاعل معها بكل جدية”.

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