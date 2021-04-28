تحالف الفتح يدعو الى تغيير النظام القائم واللجوء الى النظام الرئاسي

المستقلة / – اكد النائب عن تحالف الفتح ناصر تركي، ان تغيير الوزير المقصر ومحاسبته لايحل مشكلة العراق، لافتا الى ان البلد بحاجة الى تغيير شامل في النظام القائم واللجوء الى النظام الرئاسي والقضاء على المحاصصة.

وقال تركي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، ان “ العراق يعاني من مشكلة المحاصصة الامر الذي يجعل معظم الوزراء مقيدين باحزابهم ولايستطيعون محاسبة الدوائر المقصرة او التحرك بحرية ازاء مؤسساتهم”.

واضاف ان “حل المشاكل لايمكن في تغيير احد الوزراء المقصرين ومحاسبته، رغم انه اجراء طبيعي يجب اتخاذه، لكن ذلك لايحل المشكلة لانه سيتم المجيء بوزير اخر وفق نظام المحاصصة”.

وأوضح تركي، ان “حل المشكلة القائمة في العراق يكمن في اجراء تغيير شامل للنظام القائم في البلاد والمعمول به منذ 18 عاماً وجعل النظام رئاسي فقط، لتكون هناك مركزية باتخاذ القرار بعيدا عن تسلط الاحزاب والمحاصصة”.