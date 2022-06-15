تحالف الفتح يؤكد.. موازنة 2022 سيتم تمريرها بعد تشكيل الحكومة الجديدة

المستقلة/- أوضحت النائبة عن تحالف الفتح سهيلة السلطاني، ان موازنة 2022 سيتم تمريرها بعد تشكيل الحكومة الجديدة، لافتة الى ان وضع البلد يحتاج الى الإسراع في حسم الأمور وتشكيل الحكومة وتمرير الموازنة.

وقالت السلطاني في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الموازنة العامة لعام 2022 لم تشهد بشأنها تحركات برلمانية في الأيام الماضية قبل بدء العطلة التشريعة لمجلس النواب، حيث كانت التحركات معظمها باتجاه تمرير قانون الامن الغذائي”.

وأضافت ان “مجمل الأطراف السياسي ومجلس النواب بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة، والتي ستشهد بعد تسنمها للسلطة تقديم الموازنة من اجل قراءتها والتصويت عليها تحت قبة البرلمان”.

وبينت السلطاني، ان “الوضع الراهن لايمكن الاستمرار به حيث ان البلد بحاجة الى الإسراع بتشكيل الحكومة، في وقت شهدت فيه العملية السياسية الكثير من المتغيرات بعد استقالة الكتلة الصدرية من مجلس النواب”.