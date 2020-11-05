تحالف الفتح : إجماع سياسي على تمرير قانون الاقتراض الأسبوع المقبل

المستقلة / – أعلن تحالف الفتح عن إجماع سياسي على تمرير قانون العجز المالي ( الاقتراض ) الأسبوع المقبل ، مشيرا إلى أن “صرف الرواتب أمر حتمي ولا يمكن أن يتجاوز الأسبوع المقبل “.

وقال النائب عن التحالف عباس الزاملي لوكالة الأنباء العراقية (واع) تابعته المستقلة: إن ” مجلس النواب سيناقش القراءة الثانية لقانون تمويل العجز في جلسة السبت المقبل، مرجحاً التصويت عليه بجلسة جديدة تحددها الرئاسة.

وأكد الزاملي “وجود إجماع سياسي داخل البرلمان على تمرير قانون الاقتراض” ، مشيراً إلى أن “فقرات القانون قللت والمبالغ المتضمنة تم تخفيضها”.

وذكر عضو اللجنة المالية جمال كوجر لوكالة الأنباء العراقية تابعته المستقلة , في وقت سابق أن قانون تمويل العجز المالي تمت قراءته قراءة أولى وهناك اتفاق لتمرير القانون، لكن بعد إجراء التعديلات على الصيغة التي أرسلتها الحكومة، وبين أن ،اللجنة قررت عقد عدة جلسات و استضافات مع وزارة المالية، وكذلك مع البنوك التي سنلجأ الى الاقتراض منها.

فيما أكد عضو مجلس النواب يحيى العيثاوي، أن “البرلمان لديه تحفظات على قانون العجز المالي، حيث إن المبلغ المطلوب 41 ترليون دينار، وهو مبلغ كبير جدا”.