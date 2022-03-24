تجوز ولا تجوز.. الإفتاء تكشف عن 17 حكما في نهار رمضان

المستقلة /- كشفت دار الإفتاء المصرية من خلال فتوى لها عن الأعمال التي تجوز ولا تجوز في نهار شهر رمضان لعام 1443هـ -2022م، والذي يبدأ مع مطلع إبريل المقبل.

الأعمال التي تجوز ولا تجوز في نهار رمضان
وتضمنت فتوى دار الإفتاء، تحت عنوان ما تجوز وما لا تجوز في شهر رمضان التالي:
1- قراءة القرآن للمرأة الكاشفة الرأس: جائزة.
2- قراءة الأذكار للحائض والنفساء: مستحبة.
3- إفطار المرأة في نهار رمضان لإكمال عملية الحقن المجهري بناء على وصية الطبيب بذلك: جائز.
4- قضاء التراويح الفائتة بعد طلوع الفجر: جائز.
5- الإفطار للعجوز الذي لا يقوى على الصوم: جائز مع الفدية.
6- الإفطار لمريض السكر الذي يتضرر فصومه ولا يرجي شفاؤه: جائز مع الفدية.
7- الإفطار للمسافر مسافرة القصر: جائز مع وجوب قضاء هذه الأيام.
8- أخذ الأدوية لمنع دم الحيض لصيام رمضان كله: جائز بشرط عدم الضرر.
9- انقطاع دم الحيض أو النفاس للمرأة قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل: يجب عليها صوم اليوم، وصيامها صحيح.
10- من كان جنبًا قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل: يجب عليه صوم اليوم، وصيامه صحيح.
11- الإفطار يكون بتحقق غروب الشمس أو عند سماع آذان المغرب حسب توقيت البلد الموثق في النتيجة.
12-الإمساك عن الطعام والشراب عندما ينطق المؤذن ” الله” في ” الله أكبر” في بداية آذان الفجر.
13- مس المصحف للحائض: لا يجوز.
14- الجماع في نهار رمضان: لا يجوز.
15- التدخين في نهار رمضان: لا يجوز.

مفطرات الصيام
ويضم القسم الأول من مفطرات الصيام (ما لا يفطر)، التالي:
1- تطهير اليدين بالكحول
2- الأكل والشرب ناسيًا
3- التبرد بالماء
4- الغسيل الكلوي
5- القيء عن غير عمد
6- وضع مرطب الشفاه
7- نقل الدم
8- بلع الريق
9- غسول الأذن إذا لم يكن بها ثقب
10- استخدام فرشاة ومعجون الاسنان من دون أن يتسرب شيء الى الجوف
11- تذوق الطعام باللسان دون بلعه
12- العطور والروائح
13- المراهم والكريمات
14- الحقن (عضل أو وريد)
15- قطرة العين
16- مرطبات البشرة

ويضم القسم الثاني من مفطرات الصيام (ما يفطر) ما يلي:
1) بخاخة الربو
2) قطرة الأنف إذا تجاوزت الخياشيم
3) التدخين
4) دم الحيض والنفاس
5) القيء عمدًا فى نهار رمضان
6) الجماع فى نهار رمضان

 

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