تجوز ولا تجوز.. الإفتاء تكشف عن 17 حكما في نهار رمضان

المستقلة /- كشفت دار الإفتاء المصرية من خلال فتوى لها عن الأعمال التي تجوز ولا تجوز في نهار شهر رمضان لعام 1443هـ -2022م، والذي يبدأ مع مطلع إبريل المقبل.

الأعمال التي تجوز ولا تجوز في نهار رمضان

وتضمنت فتوى دار الإفتاء، تحت عنوان ما تجوز وما لا تجوز في شهر رمضان التالي:

1- قراءة القرآن للمرأة الكاشفة الرأس: جائزة.

2- قراءة الأذكار للحائض والنفساء: مستحبة.

3- إفطار المرأة في نهار رمضان لإكمال عملية الحقن المجهري بناء على وصية الطبيب بذلك: جائز.

4- قضاء التراويح الفائتة بعد طلوع الفجر: جائز.

5- الإفطار للعجوز الذي لا يقوى على الصوم: جائز مع الفدية.

6- الإفطار لمريض السكر الذي يتضرر فصومه ولا يرجي شفاؤه: جائز مع الفدية.

7- الإفطار للمسافر مسافرة القصر: جائز مع وجوب قضاء هذه الأيام.

8- أخذ الأدوية لمنع دم الحيض لصيام رمضان كله: جائز بشرط عدم الضرر.

9- انقطاع دم الحيض أو النفاس للمرأة قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل: يجب عليها صوم اليوم، وصيامها صحيح.

10- من كان جنبًا قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل: يجب عليه صوم اليوم، وصيامه صحيح.

11- الإفطار يكون بتحقق غروب الشمس أو عند سماع آذان المغرب حسب توقيت البلد الموثق في النتيجة.

12-الإمساك عن الطعام والشراب عندما ينطق المؤذن ” الله” في ” الله أكبر” في بداية آذان الفجر.

13- مس المصحف للحائض: لا يجوز.

14- الجماع في نهار رمضان: لا يجوز.

15- التدخين في نهار رمضان: لا يجوز.

مفطرات الصيام

ويضم القسم الأول من مفطرات الصيام (ما لا يفطر)، التالي:

1- تطهير اليدين بالكحول

2- الأكل والشرب ناسيًا

3- التبرد بالماء

4- الغسيل الكلوي

5- القيء عن غير عمد

6- وضع مرطب الشفاه

7- نقل الدم

8- بلع الريق

9- غسول الأذن إذا لم يكن بها ثقب

10- استخدام فرشاة ومعجون الاسنان من دون أن يتسرب شيء الى الجوف

11- تذوق الطعام باللسان دون بلعه

12- العطور والروائح

13- المراهم والكريمات

14- الحقن (عضل أو وريد)

15- قطرة العين

16- مرطبات البشرة

ويضم القسم الثاني من مفطرات الصيام (ما يفطر) ما يلي:

1) بخاخة الربو

2) قطرة الأنف إذا تجاوزت الخياشيم

3) التدخين

4) دم الحيض والنفاس

5) القيء عمدًا فى نهار رمضان

6) الجماع فى نهار رمضان