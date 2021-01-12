تباين مؤشرات بورصة مصر في ختام تعاملات الثلاثاء

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المستقلة/- أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على تباين في الأداء، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 760 مليون جنيه.
وصعد المؤشر الرئيسي للسوق “ايجي اكس 30” بنسبة 0.54%، ليغلق عند مستوى 11،339.75 نقطة.
كما صعد مؤشر “ايجي اكس 70” بنسبة 0.65 %، ليغلق عند مستوى 2،204.05 نقطة 13،735.15نقطة.
سيطر على تعاملات المصريين والعرب الاتجاه البيعي، بينمااتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 207.8 مليون جنيه، وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 1.5 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 494.6 مليون سهم من 49.1 ألف صفقة منفذة

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