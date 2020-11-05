تباين مؤشرات بورصة الكويت..وارتفاع مؤشر سوق البحرين

المستقلة/ تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، حيث صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.16% رابحاً 8.97 نقطة ليغلق عند مستوى 5474.85 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.28% رابحاً 17.07 نقطة ليغلق عند مستوى 6051.43 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.18% خاسراً 7.86 نقطة ليغلق عند مستوى 4331.58 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.05% رابحاً 2.17 نقطة ليغلق عند مستوى 4406.36 نقطة.

وعلى صعيد السوق البحرينية تحول المؤشر العام للسوق للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.05% رابحاً 0.70 نقطة ليغلق عند مستوى 1441.82 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.3 مليون سهم بقيممة 608 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.76% مدفوعاً بصعود سهم شركة انفستكورب القابضة بنسبة 2.68%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 1.66% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.45%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.42%.