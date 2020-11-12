تباين مؤشرات الأسواق العربية بنهاية تعاملات الخميس

المستقلة/أمل نبيل/تباين أداء مؤشرات البورصات العربية في ختام تعاملات جلسة الخميس، أخر جلسات الأسبوع، وتراجع مؤشر السوق السعودية، وارتفعت بورصتي مصر وعمان، فيما سيطر التباين على أداء اسواق الامارات والكويت.

السعودية

أغلقت بورصة السعودية تعاملات جلسة اليوم الخميس، على تراجع في الأداء.

وتراجع المؤشر العام للسوق – تاسي بنسبة 0.17%، إلى مستوى 8434 نقطة ليفقد نحو 14.76 نقطة.

وانخفضت قيمة التداولات إلى 11.04 مليار ، كما تراجعت كمية التداولات إلى نحو 346.244 مليون سهم.

مصر

أنهت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم الخميس على ارتفاع جماعي.

وصعد المؤشر الرئيسى “إيجى إكس 30” بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 11017 نقطة، وإرتفع المؤشر “إيجى إكس 100متساوى الأوزان” بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2912 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة (إيجى إكس70متساوى) بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 1992 نقطة

الامارات

تباينت أسواق المال الإماراتية خلال تعاملات جلسة اليوم وتراجع سوق دبي المالي بنحو 0.88 ٪، إلى مستوى 2262.93 نقطة

وبلغ حجم التعاملات 390.98 مليون سهم، بقيمة 269.23 مليون درهم .

فيما ارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.49 %، إلى مستوى 4855.90 نقطة،

وبلغ إجمالي التداول على أسهم أبوظبي 247.67 مليون سهم، بقيمة 2.18 مليون درهم.

الكويت

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، في ختام التعاملات إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.33% خاسراً 18.16 نقطة ليغلق عند مستوى 5514.29 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.47% خاسراً 29.11 نقطة ليغلق عند مستوى 6103.54 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.1% رابحاً 4.54 نقطة ليغلق عند مستوى 4344.97 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.18% رابحاً 7.85 نقطة ليغلق عند مستوى 4439.88 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 192.9 مليون سهم بقيمة 68.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13 ألف صفقة،

عمان

أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات اليوم الخميس،بارتفاع نسبته 0.45 ٪ الى .مستوى 3628.14 نقطة

وتراجع حجم التداولات إلى 5.4 مليون سهم، بقيمة تداولات إلى 1.16 مليون ريال، .