تامر حسني يستعين برأي الجمهور بشأن هذا الأمر

المستقلة/- منى شعلان/ يتميز الفنان المصري تامر حسنى بعلاقته القوية بينه وبين جمهوره، حيث يشارك متابعيه الرأى فى أعماله الفنية أول بأول ويطلب منهم معرفة أرائهم فيها، والتي دائما ما تأتي الردود عليها إيجابية.

ونشر النجم تامر حسنى عبر حسابه الشخصى على “فيس بوك”، تدوينة طالب فيها متابعيه بإبداء الرأى حول عودته مجددًا للدراما التليفزيونية منذ تقديمه مسلسل “آدم” عام 2011.

وكتب تامر حسني : “يا مساء الشوق على أجمل ناس.. شايف ناس كتير من المتابعين بتتكلم في فكرة عايزين تامر يعمل مسلسل زي آدم، أنا حالاً معاكم بعمل استطلاع رأي على الفكرة وهل المسلسل محتاجينه يبقى جريء زي آدم؟ ولا مسلسل كوميدي؟ ولا بلاش أصلًا وأركز في السينما؟”.

يشار إلى أن تامر حسني، كان قد خاض أولى تجاربه الدرامية في عام 2011 بمسلسل “آدم”، والذي حقق نجاح كبير حينها، وشاركه البطولة كل من الفنانة مي عز الدين، ودرة، وكان من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد سامي، ثم مسلسل “فرق توقيت” عام 2014، بالإضافة إلى ظهوره كضيف شرف في مسلسل “ولد الغلابة” مع أحمد السقا السباق الرمضاني الماضي.

يذكر أن تامر حسني قام بغناء تتر مسلسل ” نسل الأغراب ” والذي يعرض في هذا الموسم الرمضاني، مسلسل ” نسل الأغراب “من بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب وغيرهم نخبة من النجوم، المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.