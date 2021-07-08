تأجيل كأس العرب للناشئين

المستقلة/- أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم تأجيل النسخة الرابعة من بطولة كأس العرب للناشئين التي كان مقررا إقامتها في المغرب خلال الفترة من 29 يوليو/ تموز الجاري وحتى 15 أغسطس/ أب المقبل.

وكشف الاتحاد العربي في بيان رسمي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن التأجيل سببه توصيات وزارة الصحة في المملكة المغربية والخاصة بالإجراءات الاحترازية الصحية والمبنية على اجتماعات اللجنة المنظمة تفاديا لأي مخاطر من انتشار فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن مصر استضافت بطولة كأس العرب للشباب مؤخرا، وفازت السعودية باللقب على حساب الجزائر في الدور النهائي.

يذكر أن منتخب العراق يشارك في تلك البطولة بالمجموعة الثالثة التي تضم تونس وموريتانيا واليمن.