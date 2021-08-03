تأجيل حفل وائل جسار ونوفا عماد في بغداد بسبب كورونا

المستقلة/- منى شعلان/ أعلن الفنان اللبناني وائل جسار تأجيل حفله الغنائي في العاصمة العراقية بغداد، والذي كان من المقرر إحياؤه مساء السبت المقبل، وذلك نظرًا لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وجاء قرار التأجيل لأجل غير مسمى حتى الآن، تماشيًا مع الإجراءات الصحية التي فرضتها الحكومة العراقية حاليًا في مختلف أنحاء البلاد مع الإغلاق التام وفرض الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي وإلغاء كافة الفعاليات الفنية والثقافية حتى تهدأ وتيرة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا التي وصلت خلال الأيام الماضية لمرحلة خطيرة بعدد آلاف الإصابات الجديدة يوميًا.

ومن جانبه وجه وائل جسار دعمه الكبير للشعب العراقي ومؤازرته في أزمته الحالية، متمنيًا أن تعبر أزمة كورونا بسلام وتهدأ وتيرة الإصابات وتعود الحياة لطبيعتها عما قريب، واعداً محبيه في العراق بزيارة قريبة وحفل أكبر عما قريب تعويضًا عن هذه الإطلالة المؤجلة.

وكان من المفترض أن تجمع هذه الحفلة بين النجم اللبناني وائل جسار والمطربة العراقية نوفا عماد لأول مرة على مسرح القاعة الملكية بنادي الصيد في بغداد بالتعاون بين مقام للإنتاج الفني وسابال العراقية، وسيتم إعلان الموعد الجديد للحفل عما قريب فور أن تسنح الظروف الصحية في البلاد بذلك.

وكان من المقرر أن تأتي هذه الإطلالة العراقية ضمن جولة حفلات النجم اللبناني وائل جسار في العالم العربي خلال موسم الصيف، التي استهلها مؤخرا بحفلتين ناجحتين في مصر، أطل خلالها على مسرح مكتبة. الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الصيف كما اختتمها بحفل ضخم في مدينة العلمين الجديدة.

كما ينشغل جسار حاليا بوضع لمساته النهائية على مشروع أجدد أعماله الغنائية “عيان”، يتعاون خلالها مع الشاعر محمد القياتي وألحان محمد يحيي وتوزيع أسامة عبد الهادي، كما تعقب أصداء النجاح الكبير لآخر كليباته “ولا في الأحلام”.

ووضعت نوفا عماد لمستها في مصاف العالمية مؤخرا عبر مشاركتها في أوبريت “إنسان واحد”، أكبر اوبريت غنائي جمع 123 فنانا من 110 دول من مختلف أنحاء العالم لمساندة القضايا الإنسانية.

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