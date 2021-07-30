“بين يدي الله” تدهور الحالة الصحية للفنانة انتصار الشراح

المستقلة/- منى شعلان/ أفادت أخبار صحفية عن مواقع خليجية عدة، أن الفنانة انتصار الشراح تدهورت حالتها الصحية بعد سفرها إلى العاصمة الإنجليزية لندن لاستكمال علاجها هناك، بعد فترة من مكوثها بالعناية المركزة في المستشفى الأميري بالكويت.

حيث كشف مازن التميمي، زوج الفنانة الكويتية، انتصار الشراح، عن انتكاس الحالة الصحية لزوجته، مطالبًا جمهورها العربي والخليجي، بالدعاء لها.

وأشار التميمي، إلى أنه تم تحويل زوجته إلى مستشفى وليستون في لندن، بقرار من الأطباء، حيث تم إدخالها إلى العناية المركزة، لوضعها تحت أجهزة التنفس الصناعي.

وقال التميمي في تصريحات صحفية: “أم سالم بيد الله، وما تحتاج إلا الدعاء من محبيها وجمهورها في جميع الدول الخليجية والعربية، لعل وعسى أن تقوم بالسلامة وترجع للكويت وأهلها بصحة وعافية”.

وتوجه زوج الفنانة انتصار الشراح، بالشكر إلى السفارة الكويتية في بريطانيا، والمكتب الصحي التابع لها “على ما بذلوه من جهود في متابعة حالة زوجته الصحية، ونقلها من مستشفى رويال فري، إلى مستشفى وليستون بكل يسر”.”

يأتي ذلك بعدما كشف زوج الفنانة انتصار الشراح، عن تطورات حالتها الصحية بعد وصولها إلى لندن لتلقى العلاج هناك.

وعلق زوج الفنانة انتصار الشراح قائلاً: “الحمد لله الحالة الصحية لزوجتي”أم سالم ” طيبة بعدما باشر أطباء المستشفى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والحمد لله “ بشرونا” أن امورها تمام وما تحتاج إلا دعاء اهل الكويت لتعود للديرة وهي بصحة وعافية بإذنه تعالي، وكل الشكر لجمهورها الذين يدعون لها منذ وعكتها الصحية”.

وكانت سافرت الفنانة انتصار الشراح، إلى العاصمة البريطانية “ لندن ” ، لتلقى العلاج فى الخارج بعد الوعكة الصحية التى تعرضت لها ومن المرجح أن تستمر فترة علاج انتصار الشراح لمدة لا تقل عن 6 أشهر نظراً لدقة وضعها الصحي وحاجتها إلى العديد من الفحوصات وغسيل الكلى.

وتعاني الفنانة انتصار الشراح ، من أزمة صحية حادة بعدما خضعت لعملية جراحية في الأمعاء، في نوفمبر 2020، حيث ساءت حالتها الصحية، ونقلت إلى العناية المركزة في المستشفى الأميري بدولة الكويت.

وأكد زوج الفنانة انتصار الشراح، مازن التميمي أن وكيل وزارة الإعلام الكويتية تواصل معه، وبحثا تطورات حالتها الصحية وإمكانية نقلها إلى مستشفى في الولايات المتحدة الأميركية لاستكمال علاجها.

وقال” التميمي” زوج الفنان انتصار الشراح أن زوجته كانت طريحة الفراش منذ أربعة أشهر، مشيراً إلى أن حالتها سيئة.

وتابع أنه حاول الحصول على الموافقة اللازمة حتى تسافر زوجته لاستكمال العلاج في الولايات المتحدة الأميركية، منذ شهرين، مضيفاً: “المستشفى الأميركي المعني وافق، لكن المكتب الصحفي رفض سفر إنتصار الشراح دون إبداء أسباب.