بيليه يهنئ رونالدو على تخطي رقمه التاريخي

المستقلة/- هنأ أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، بعد أن كسر البرتغالي رقمه القياسي في عدد الأهداف.

وسجل رونالدو 3 أهداف “هاتريك” خلال مباراة يوفنتوس وكالياري، مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة 27 للدوري الإيطالي، ليصل عدد أهدافه طوال مسيرته الاحترافية إلى 770 هدفا، ما يجعله الهداف التاريخي لكرة القدم، متخطيا رقم بيليه (767).

وكتب بيليه عبر حسابه على “إنستجرام”: “كريستيانو، الحياة رحلة بمفردها، كل واحد يقوم برحلته الخاصة، ويا لها من رحلة جميلة تخوضها!”.

وأضاف بيليه: “أنا معجب بك كثيرا، أحب مشاهدتك وأنت تلعب وهذا ليس سرا على أحد”.

وتابع: “تهانينا على تحطيم الرقم القياسي لأهدافي في المباريات الرسمية، أسفي الوحيد هو عدم قدرتي على احتضانك اليوم”.

وأتم: “لكنني أترك هذه الصورة على شرفك، وبعاطفة كبيرة، كرمز للصداقة التي كانت موجودة منذ سنوات عديدة”.