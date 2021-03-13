بيتكوين تقفز فوق مستوى 60 ألف دولار

المستقلة/-تجاوزت العملة الرقمية “بتكوين”، أكبر عملة مشفرة في العالم، اليوم السبت، مستوى قياسيا بلغ 60 ألف دولار.

وسجلت بتكوين ارتفاعا حادا هذا العام، متفوقة بشكل كبير على فئات الأصول التقليدية، ويرجع ذلك جزئيا إلى قبولها على نطاق أوسع كأحد أشكال الدفع.

وفي الأسابيع الأخيرة، استفادت الشركات من قوة بتكوين لجمع مئات الملايين من الدولارات في التمويل، مستفيدة من تحسن معنويات السوق.

وكان 22% من عملاء بنك جولدمان ساكس، Goldman Sachs توقعو أن يصل سعر العملة المشفرة بيتكوين إلى 100 ألف دولار على الأقل في الأشهر الـ12 المقبلة.

وفي استطلاع حديث للبنك، نقلته “العربية.نت”، يتوقع 54% من عملاء البنك أن يتراوح سعر العملة المشفرة بين 40 ألف و100 ألف دولار في نفس الفترة، بحسب موقع “بيزنس إنسايدر”.

ونُشر استطلاع البنك مطلع الشهر الجاري، والذي شارك به 280 مشاركًا حول تعرضهم للأصول الرقمية ووجهة نظرهم وتوقعاتهم.

فيما يعتقد 57% من المستطلعة آراؤهم أن الأخبار الإيجابية مثل الاستثمار المؤسسي أدت إلى ارتفاع الأسعار للعملات المشفرة..

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