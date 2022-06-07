بيان : وزراء خارجية العراق والأردن ومصر يبحثون القضايا ذات الاهتمام المشترك

المستقلة/- بحث وزراء خارجية العراق، والأردن، ومصر، القضايا الاقتصادية، الإقليمية، والدولية التي تحظى بالاهتمام المشترك، فضلا عن تطورات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، أن “الوزير فؤاد حسين، استقبل يوم الإثنين الموافق 2022/6/6، وزراء خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، في بغداد، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التشاور والتنسيق في إطار آلية التعاون الثلاثي، فضلا عن بحث مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة بين الدول الثلاث الشقيقة، وبحث اللقاء آخر التطورات الإقليمية والدولية التي تحظى بالاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع في المنطقة”.

وبحسب البيان “اتفق المجتمعون على أهمية عقد اجتماعات مستمرة لمواجهة التحديات وتعزيز التعاون الثلاثي، كما بحثوا الوضع في المنطقة والعالم، وتداولوا القضايا المشتركة التي تخص البلدان الثلاثة”.

وأيضا ناقش الوزراء “تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على دول المنطقة، وانعكاساتها السلبية على المستوى العالمي، وأهمية التوصل إلى حلول سليمة لمعالجة هذه الأزمة ووقف الحرب”.

بدوره أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن “زيارة العراق فرصة سانحة لتعزيز التعاون الثلاثي”، مبينا أن “هدف الإطار الثلاثي دعم العراق في كافة المجالات”، مؤكدا “موقف بلاده على تعزيز موقف العراق واستعادة مكانته في المنطقة والعالم”، مضيفا “نعمل على تكوين رؤية موحدة لمواجهة التحديات”، لافتا إلى أن “الربط الكهربائي بين البلدان الثلاثة وصل إلى مراحل متقدمة”.

من جانبه قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: “نحن في العراق لمتابعة التعاون الثلاثي”، مبينا “تشرفنا اليوم في لقاء القيادات العراقية”، مؤكدا “وقوف المملكة الهاشمية إلى جانب العراق الشقيق لمواجهة تحدياته”، موضحا أن “أمن العراق من أمننا، ونحن نحرص على أمن واستقرار العراق وتعزيز التعاون المشترك بين دولنا الثلاث”، مضيفا أن “الأردن اتفقت مع العراق على الربط الكهربائي وسيبدأ تفعيلها خلال العام المقبل، مشيرا إلى تحقيق نسبة كبيرة من مشروع المدينة الصناعية”.