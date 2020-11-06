بيان وزارة الداخلية بشأن مظاهرات البصرة

المستقلة … أصدرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة بياناً حول مظاهرات محافظة البصرة، فيما دعت الى الالتزام بأعلى درجات ضبط النفس في هذا الإطار.

أكدت الوزارة في بيانها حول المظاهرات في البصرة أنها مستمرة بسياستها بالتعامل بشفافية مع الرأي العام حول الاحداث الجارية، و أضافت ” أن قواتها الأمنية ملتزمة حرفيا بتوجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة والسيد وزير الداخلية بعدم حمل السلاح او إستخدامه فى التعامل مع المتظاهرين وان عمل هذه القوات يقتصر على توفير الحماية للمتظاهرين”.

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وحول مقتل احد المتظاهرين ذكر البيان أن ” الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وشكلت فريق تحقيق متخصص بالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية المعنية الأخرى ومنذ اللحظات الأولى التي وقع فيها حادث مقتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة والذي تزامن مع انطلاق تظاهرة في ساحة البحرية في المحافظة وسيتم التوصل إلى الحقيقة كاملة واعلانها بكل شفافية ووضوح للراي العام”.

فيما أعربت الوزارة عن أملها بأن يتحلى الجميع بروح المواطنة المسؤولة والالتزام بالقانون والنظام الى حين انتهاء التحقيقات، وستتم محاسبة المقصر اياً كان باقسى العقوبات وفقا للأطر القانونية.