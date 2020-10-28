بيان تحذيرى من ورثة عاصي الرحباني بشأن إرثه الفني

المستقلة/ منى شعلان/ أصدر كل من زياد وريما الرحباني، ورثة المؤلف الموسيقي عاصي الرحباني، بيانا تحذيريا بشأن استخدام الإرث الفني لوالدهما الراحل ، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتبت ريما الرحباني : “تحذير : إن ورثة عاصي الرحباني ممثلين في زياد الرحباني وريما الرحباني، يعلنان رفضهما التام لقيام أيا كان، حتى ولو كان من ورثة منصور الرحباني، بإعادة تسجيل أو تصوير أو تكييف أو توزيع أية أعمال فنية تعود للأخوين رحباني أو زياد الرحباني بدون موافقتهم.

وتابعت: “كما وأنهم يحذرون من أية أذونات أو إجازات للغير من طرف واحد تعود لأصحاب الحقوق مجتمعين، وذلك في لبنان أو خارجه ومهما كانت الوسيلة أو الإطار أو المناسبة”.

يذكر أن ريما الرحباني ابنة الفنانة اللبنانية فيروز ، قد توعدت فى وقت سابق الشركات المستغلة لأغاني والدتها وطرحها على مختلف المنصات الإلكترونية، بالملاحقة القانونية، مشيرةً إلى أن والدتها لم تقاض أي شركة استغلت طرح تلك الأغاني من أجل الجمهور، ولكن عند حذفها ومنع الجمهور منها ستقف عند هذا الحد وتلجأ للقانون.