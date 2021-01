بولتون : اخر اهداف ترامب سعيه الى تمزيق الحزب الجمهوري

اتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، الرئيس دونالد ترامب بالسعي إلى تمزيق الحزب الجمهوري مع اتساع رقعة الخلاف بين الرئيس وبعض قيادات الحزب.

وكتب بولتون عبر “تويتر” اليوم السبت: “يبدو أن آخر أهداف ترامب هو تمزيق حزبه، إنه يوقد بنفسه نار جنازته السياسية من خلال مهاجمته الجمهوريين الذين تجرؤوا على رفض الخضوع له”.

Apparently, @realdonaldtrump's last goal is to tear apart his party. He's lighting the torch to his own political funeral pyre by attacking Republicans who dare not kiss his ring. https://t.co/bt9SRlR3QI

— John Bolton (@AmbJohnBolton) January 2, 2021