بوكيتينو يتولى تدريب باريس سان جيرمان

(المستقلة) أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم السبت، تعاقده مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وكانت إدارة باريس سان جيرمان قد قررت إقالة توماس توخيل من تدريب الفريق مؤخرا، دون توضيح أسباب الإقالة.

وقال سان جيرمان عبر حسابه على موقع “تويتر” إن بوكيتينو سيتولى المسؤولية خلفا للمدرب الألماني توماس توخيل.

وسبق لبوكيتينو، المدافع السابق، اللعب مع باريس سان جيرمان بين عامي 2001 و2003.

ولم يرتبط المدير الفني الأرجنتيني بأي ناد منذ إقالته من تدريب توتنهام في 2019.