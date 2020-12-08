بورصة مصر تغلق على مكاسب سوقية قدرها 3.6 مليار جنيه

المستقلة/- أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع جماعي، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 3.6 مليار جنيه، مدعوما بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب، ليسجل في الختام نحو 655.1 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب للبيع مقابل مشتريات محلية وعربية.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق “ايجي اكس 30” بنسبة 0.22 %،ليغلق عند مستوى 11,019.08 نقطة

كما صعد مؤشر “ايجي اكس 70” بنسبة 0.79 %، ليغلق عند مستوى 2,147.78 نقطة

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 1.6 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 607.8 مليون سهم من 56.2 ألف صفقة منفذة.