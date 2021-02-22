بورصة مصر تربح 4.8 مليار جنيه في ختام تعاملات الاثنين

المستقلة/-ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 4.8 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين
والعرب، ليسجل في الختام نحو 706.2 مليار جنيه.
وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 1.5 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 721.4 مليون سهم من 46.9 ألف صفقة منفذة.
وصعد المؤشر الرئيسي للسوق “EGX30” بنسبة 1.09%، ليغلق عند مستوى 11.549.97 نقطة
كما ارتفع مؤشر “EGX70- WEI” بنسبة 0.55 %، ليغلق عند مستوى 2.405.19 نقطة، وكذلك المؤشر “WEI-EGX100” بنحو 0.49%، ليغلق عند مستوى 3.437.08 نقطة
سيطر على تعاملات المصريين والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 28.3 مليون جنيه، 26.9 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 51.2 مليون جنيه.

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