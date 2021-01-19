بورصة مصر تربح 3.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

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المستقلة/- أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على أرباح 3.3 مليار جنيه بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق “ايجي اكس 30” بنسبة 0.31%،ليغلق عند مستوى 11،485.8 نقطة، كما صعد مؤشر ايجي اكس 70 بنسبة 0.77%، ليغلق عند مستوى 2،278.72 نقطة.

سيطر على تعاملات المصريين والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 38.8 مليون جنيه، 21.4 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو للشراء مسجلين صافي بلغ 59.9 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 1.3 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 453.6 مليون سهم من 45.6ألف صفقة منفذة.

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