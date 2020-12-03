بورصة مصر تربح 1.2 مليار جنيه في ختام التعاملات

المستقلة/أمل نبيل/ أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على تباين في الأداء ، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 1.2 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب، ليسجل في الختام نحو 642.9 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق “ايجي اكس30” بنسبة 0.08 %، ليغلق عند مستوى 11،015.01 نقطة.

بينما صعد مؤشر “ايجي اكس 70” بنسبة 0.32 %، ليغلق عند مستوى 2،088.36 نقطة، وكذلك المؤشر “ايجي اكس 100” بنحو 0.27 %، ليغلق عند مستوى 3،038.42 نقطة.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 1.3 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 386.5 مليون سهم من 41.5 ألف صفقة منفذة.

ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء، ببنما مالت تعاملات الأجانب نحو البيع.