بورصة مصر تخسر 3.3 مليار جنيه في نهاية تعاملات الخميس

المستقلة/أمل نبيل/ تراجعت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس ، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 3.3 مليار جنيه، وسط ضغوط بيعية للمستثمرين الأجانب..

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق “ايجي اكس 30” بنسبة 0.28 %، ليغلق عند مستوى 10،987.39

.كما تراجع مؤشر “ايجي اكس 70” بنسبة 1.28 %، ليغلق عند مستوى 2،093.25 نقطة، وكذلك المؤشر “ايجي اكس 100” بنحو 1.35 %، ليغلق عند مستوى 3،040.47 نقطة.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 1.3 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 486.2 مليون سهم من 43.8 ألف صفقة منفذة.

ومالت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بينما مالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء.