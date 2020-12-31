بورصة مصر تتكبد 57.4 مليار جنيه خسائر خلال 2020

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المستقلة/أمل نبيل/ أنهت البورصة المصرية تعاملات عام 2020 في المنطقة الحمراء ، وهبط المؤشر الرئيسي للسوق ايجي اكس 30 بنحو 22.32% ليغلق في آخر جلسات العام عند مستوى 10،845.26 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي نحو 57.4 مليار جنيه ليسجل في آخر جلسات العام مليار 650.8 مليار جيه، مقابل 708.2 مليار جنيه في آخر جلسات عام 2019، و706.7 مليار جنيه والتي أستهل بها أول جلسات 2020، ليواصل رحلة هبوطه طوال 243 جلسة تداول.

فيما حافظ مؤشر ايجي “ايجي اكس 70” على أدائه الجيد ليصعد بنسبة 69.3% خلال عام 2020، وليغلق في آخر جلساته عند مستوى 2،145.15 نقطة.

 

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