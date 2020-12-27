بورصة مصر تتكبد 5.4 مليار جنيه خسائر في نهاية تعاملات الأحد

المستقلة/أمل نبيل/ أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع ، على تراجع في الأداء.

وانخفض رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنحو 5.4 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب، ليسجل في الختام نحو 633 مليار جنيه. أيام.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق “ايجي اكس 30” بنسبة 0.92 %،ليغلق عند مستوى 10،585.56 نقطة.

كما هبط مؤشر “ايجي اكس70” بنسبة 1.44 %، ليغلق عند مستوى 2،026.05 نقطة، وكذلك المؤشر “ايجي اكس 100” بنحو 1.21 %، ليغلق عند مستوى 2،938.15 نقطة.

سيطر على تعاملات المصريين والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 8.2 مليون جنيه، 401.9 الف جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 8.6 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 807.6 مليون جنيه، وذلك بعد التداول على 433.6 مليون سهم من 32.7 ألف صفقة منفذة.