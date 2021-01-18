بورصة مصر تتكبد 1.5 مليار جنيه خسائر في ختام تعاملات الاثنين ك

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المستقلة/أمل نبيل/تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة يوم الاثنين، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 1.5 مليار جنيه، ليغلق عند 679.8 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق “ايجي اكس 30” بنسبة 0.04 %،ليغلق عند مستوى 11،450.54 نقطة، بينما هبط مؤشر ايجي اكس 70 بنسبة 0.71 %، ليغلق عند مستوى 2،277.37 نقطة، كما ارتفع المؤشر “ايجي اكس 100” بنحو 0.73 %، ليغلق عند مستوى 3،250.42 نقطة.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 1.4 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 628.2 مليون سهم من 50.7 ألف صفقة منفذة.

سيطر على تعاملات المصريين والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 8.4 مليون جنيه، 8.2 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو للشراء مسجلين صافي بلغ 16.7 مليون جنيه.

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