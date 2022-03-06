بورصة قطر تحقق مكاسب بقيمة 14.5 مليار دولار خلال أسبوع

المستقلة /- شهدتْ بورصةُ قطرَ ارتفاعًا قويًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي مدعومة بارتفاع مؤشرات جميع قطاعات التداول.

وارتفع مؤشر الأسهم بمقدار 824 نقطة بنسبة 6.5 بالمئة، ليغلق عند مستوى 13463 نقطة

وبحسب تقرير التداولات الأسبوعية الصادر عن بورصة قطر، فقد حققت البورصة مكاسب أسبوعية بقيمة 53 مليار ريال (14.5 مليار دولار)، حيث ارتفعت القيمة السوقية للأسهم إلى 768.5 مليار ريال في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، مقابل 715.6 مليار ريال في نهاية الأسبوع قبل الماضي.

وقفزت السيولة وفقا للتقرير إلى ما يقارب 7 مليارات ريال، فيما بلغت بأحجام تداولات 1.94 مليار ريال، نتيجة تنفيذ 114657 صفقة.

وخلال الأسبوع الماضي ارتفعت أسهم 31 شركة، في حين تراجعت أسهم 13 شركة، واستقرت أسهم 4 شركات عند أسعار إغلاقها السابقة، كما يجري تداول أسهم 48 شركة في بورصة قطر حاليا.

وتصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية السيولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضي بقيمة 2.8 مليار ريال وبنسبة 40 بالمئة من إجمالي قيمة التداولات، وجاء ثانيًا قطاع الصناعة بقيمة تداولات بلغت 2.56 مليار ريال وبنسبة 36.5 بالمئة، وجاء ثالثًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بقيمة 733.7 مليون ريال وبنسبة 10.4 بالمئة.

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