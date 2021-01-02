بورصة البحرين تربح 100 مليون دينار خلال ديسمبر

المستقلة/- أنهت بورصة البحرين تعاملات شهر ديسمبر الماضي على ارتفاع جماعي للمؤشرات.

و صعد مؤشر البحرين في ديسمبر بنسبة 0.83 ٪ لمستوى 1489.78 نقطة، مرتفعاً بمقدار 12.27 نقطة عن مستواه في الشهر الماضي.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم بمقدار 100 مليون دينار بحريني على أساس شهري، حيث بلغت 9.27 مليار دينار بحريني بنهاية شهر ديسمبر، مُقابل 9.17 مليار دينار في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2020.

وتصدر سهم شركة سوليدرتي البحرين قائمة الأسهم المرتفعة، بينما تصدر سهم شركة انوفوست قائمة الأسهم المتراجعة.