بوجبا يورط مانشستر يونايتد

المستقلة/- كشف تقرير صحفي، اليوم الإثنين، عن مفاجأة متعلقة بمستقبل الفرنسي بول بوجبا، نجم وسط مانشستر يونايتد.

وينتهي عقد بوجبا في أولد ترافورد بحلول الصيف المقبل، ويرفض التجديد، مما يدفع يونايتد للتفكير في بيعه هذا الصيف، لتجنب رحيله مجانا في صيف 2022.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، فإن المان يونايتد سيضطر إلى دفع 15 مليون إسترليني لبوجبا، حتى لو تقرر بيعه هذا الصيف.

ويعتبر بوجبا، ثاني أكثر لاعبي مانشستر يونايتد دخلا، خلف ديفيد دي خيا، حيث يتقاضى 15 مليون إسترليني في الموسم الواحد.

ولم يقدم بوجبا (28 عاما)، طلبا رسميا للرحيل عن مانشستر يونايتد، مما يعني أنه يستحق الحصول على القيمة المتبقية في عقده.

وعرض مانشستر يونايتد على بوجبا، عقدا جديدا لمدة 3 سنوات، بقيمة 400 ألف إسترليني أسبوعيا، مما يجعله أكثر اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع ذلك، فإن لاعب الوسط الفرنسي يفكر في خوض تجربة جديدة خارج قلعة أولد ترافورد.

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