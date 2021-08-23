بواقع 777 مليون دولار.. العراق الاول في استيراد البقوليات من تركيا

بواقع 777 مليون دولار.. العراق الاول في استيراد البقوليات من تركيا

المستقلة/- أعلنت تركيا يوم الاثنين، أن العراق تصدر باقي الدول في استيراد البقوليات التركية خلال النصف الأول من عام 2021.

وقالت جمعية المصدرين التركية أن “قيمة الصادرات لقطاع الحبوب والبقول والبذور الزيتية بلغ 8 مليارات و32 مليون دولار خلال العام الماضي 2020″، مبينة أن “هذا القطاع يمثل 41 في المائة من الصادرات الغذائية التركية”.

واضافت ان “قيمة الصادرات هذا القطاع خلال الفترة من كانون الثاني ولغاية تموز بلغت 4 مليارات و803 ملايين دولار مرتفعة بنسبة 18% عن نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت فيها قيمة هذه الصادرات 4 مليارات و60 مليون دولار”.

وأشارت إلى أن “العراق جاء في مقدمة الدول في استيراده للبقوليات وبواقع 777 مليون دولار يليه إيران وبواقع 156 مليون دولار ومن ثم جاءت ألمانيا ثالثا وبواقع 141 مليون دولار”.

ويستورد العراق معظم منتوجاته الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران بعد أن فقد معظم معامله وصناعته الوطنية التي لم يتم لغاية الان تاهيل هذه المعامل او استثمارها الا بنطاق محدود جدا.