بوارج بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف شاطئ غزة بعشرات القذائف المدفعية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أطلقت بوارج بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عشرات القذائف المدفعية صوب شاطئ مدينة غزة، وذلك حسبما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأفاد مراسل الوكالة، بأن بحرية الاحتلال أطلقت عشرات القذائف صوب شاطئ منطقتي السودانية والواحة شمال غرب مدينة غزة. وتزامن إطلاق القذائف من البحر بإطلاق مدفعية الاحتلال قذائف بشكل مكثف في المنطقة الحدودية شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 48 شهيدا من بينهم 14 طفلا و3 سيدات و304 إصابات.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الثالث على التوالي، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.