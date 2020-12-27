بهذه الكلمات.. لطيفة تنعي المطربة التونسية زهيرة سالم

المستقلة/ منى شعلان/ نعت المطربة التونسية لطيفة، مواطنتها الفنانة زهيرة سالم، و التي توفيت اليوم ، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، حيث نشرت لطيفة صورة لزهيرة سالم، علقت: “إنا لله وإنا إليه راجعون فقدت تونس اليوم الفنانة الكبيرة زهيرة سالم، كانت وستضل مدرسة كبيرة في الفن تتعلم منها الأجيال، البقاء والدوام لله”.

وقد رحلت الفنانة التونسية زهيرة سالم، عن عالمنا اليوم الأحد عن عُمر يناهز الـ80 عاماً بعد صراع طويل مع المرض، حيث تعدّ من أبرز المطربات التونسيات في القرن العشرين، وحققت خلال مشوارها الفني رصيداً مميزاً من الأغاني يقترب من 500 عمل، ومن أشهر أعمالها : باجة بلاد المندرة والصابة ، و أمي يا أمي ، و يما برأسك بريله، و اعطيني شريبة.

وأصدرت زهيرة سالم أول شريط غنائي لها في 1960، ومن حينها غنت لأهم الملحنين والمطربين بالوطن العربي ، منهم : محمد التريكي وعبد الحميد بلعلجية وصالح المهدي ومحمد علام ومحمد رضا والشاذلي أنور وغيرهم.

ومن المقرر أن تقام غدا الاثنين 28 ديسمبر 2020، بداية من الساعة الواحدة بعد الظهر مراسم جنازة الفنانة الراحلة زهيرة سالم بالبهو الرئيسي للإذاعة التونسية، و سيتمّ تأبينها قبل دفنها فى مقبرة الجلاز.