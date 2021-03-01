بهار محمود : إقصاء الكفاءات من البعثيين امر غير جيد وارفض استبعادهم

المستقلة /- وضحت عضو اللجنة القانونية بهار محمود، ان إقصاء الكفاءات من البعثيين الذين لم تتلطخ ايدهم بالدماء امر غير جيد وارفض استبعادهم ، لاسيما وان كان هؤلاء منتمين للبعث مضطرين في وقتها وعلى الورق فقط.

وقالت محمود في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاثنين، “إنا مع إقصاء الذين لديهم يد في ما عمله النظام البعثي بحق الشعب وان ياخذون عقابهم ويستبعدون عن السلطة في سبيل لا يبقى هذا النهج في السلطة”.

واضافت “هنالك بعض الأشخاص من الذين انتموا لحزب البعث على الورق فقط مضطرين في وقتها وهم من الامكانيات والكفاءات التي تحتاجها الحكومة”، مبينه انها “ليست مع استبعاد هؤلاء تحت اي مسمى كان”.

وتابعت “في الوقت الحالي البلد يمر باصعب أوقاته ونحتاج الى ابناء هذا البلد للنهوض به وتطويره فلا يوجد ما يمنع من الاستفادة من هؤلاء الكفاءات”.