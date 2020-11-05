بنك “انجلترا” يدرس منح البنوك صلاحية إلغاء توزيع الأرباح

المستقلة/ أمل نبيل/ – قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، ان بنك انجلترا يريد اصدار قرار يمكن البنوك من اتخاذ قراراتها الخاصة بإلغاء توزيعات الأرباح خلال فترات الركود الاقتصادي.

ووافقت بنوك باركليز سانتاندر لويدز نات ويست ، وبنك ستاندرد شارت في أبريل الماضي على إلغاء توزيعات الأرباح بعد ضغوط من البنك المركزي للحفاظ على رأس المال من أجل المساعدة في دعم الاقتصاد جراء الركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا.