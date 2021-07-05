بمشاركة العراق.. تعرف على مجموعات كأس العرب تحت 17

المستقلة/- أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة قرعة بطولة كأس العرب تحت 17 عاما التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 29 يوليو/تموز الجاري إلى 15 أغسطس/آب المقبل، بمشاركة 16 منتخبا.

وأوقعت القرعة منتخب العراق حامل لقب بطل النسخة الماضية، في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات تونس بطل النسخة الثانية عام 2012، وموريتانيا واليمن.

وفي ما يلي مجموعات نهائيات بطولة كأس العرب للناشئين تحت سن 17 عاما:

المجموعة الأولى: السعودية، المغرب، فلسطين والكويت

المجموعة الثانية: الجزائر، الإمارات، ليبيا وجيبوتي

المجموعة الثالثة: تونس، العراق، موريتانيا واليمن

المجموعة الرابعة: مصر، البحرين، الصومال ولبنان.

 

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