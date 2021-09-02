بلجيكا تحافظ على صدارة تصنيف الفيفا، وتقدم قطري كبير

بلجيكا تحافظ على صدارة تصنيف الفيفا، وتقدم قطري كبير العراق في المركز 70 عالميا

المستقلة/- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس، عن التصنيف الجديد للمنتخبات، والذي حافظت فيه بلجيكا على صدارتها مقابل تقدم للمنتخبين، الإيطالي بطل أوروبا، والأرجنتيني بطل كوبا أمريكا.

وتقدم المنتخب الإيطالي الذي توج بلقب أمم أوروبا مؤخرا مركزين إلى المركز الخامس متقدما بفارق مركز واحد عن المنتخب الإنكليزي وصيف “يورو 2020” الذي حافظ على مركزه الرابع.

وصعد المنتخب الأرجنتيني بطل “كوبا أمريكا” مركزين إلى المركز السادس بعدما أنهى نجمه ليونيل ميسي صيامه عن الألقاب الدولية وقاد بلاده للتتويج باللقب القاري على حساب البرازيل.

وحافظ المنتخب البلجيكي على صدارته للتصنيف، رغم خروجه من دور الثمانية لأمم أوروبا، فيما صعد منتخب البرازيل مركز واحدا وأصبح في الوصافة رغم خسارته أمام الأرجنتين في نهائي “كوبا أمريكا”.

كما تراجع المنتخب الإسباني مركزا واحدا إلى المركز السابع، فيما فقد المنتخب البرتغالي 3 مراكز وأصبح في المركز الثامن.

وتقدمت قطر مضيفة “مونديال 2022” للمركز 42 عالميا بعدما قفزت 16 مركزا بعد بلوغ منتخب “العنابي” المربع الذهبي للكأس الذهبية الذي شارك فيها ببطاقة دعوة.

وعربياً واصلت تونس تصدرها في المركز 28 عالمياً، وإليكم أول 10 منتخبات عربية في التصنيف العالمي الجديد:

1- تونس 28 عالميا.

2- الجزائر 30 عالميا.

3- المغرب 32 عالميا.

4- قطر 42 عالميا.

5- مصر 46 عالميا.

6- السعودية 61 عالميا.

7- الإمارات 68 عالميا.

8- العراق 70 عالميا.

9- سوريا 80 عالميا.

10- البحرين 94 عالميا.