بفضل المصالحة الخليجية..قطر تصدر شحنة نفط إلى الامارات

المستقلة/-صدَّرت دولة قطر شحنة نفط إلى الإمارات، تعتبر هي الأولى منذ اتفاق المصالحة الخليجية وعودة العلاقات مع الدوحة في يناير الماضي.

وحمَّلت قطر حوالي 700 ألف برميل من المكثفات النفطية على الناقلة “أبو ظبي 3” في 4 مارس، وسلَّمت السفينة هذا الوقود إلى ميناء جبل علي في دبي بعد ثلاثة أيام، وفقاً لبيانات بلومبرغ لتتبع الناقلات.

وقد تكون هذه الصادرات علامة على عودة الأعمال إلى طبيعتها الآن بعد انتهاء تعليق العلاقات الدبلوماسية والتجارية الذي دام لثلاث سنوات ونصف.
وأظهرت البيانات أن شركة “إينوك”، وهي المصفاة الحكومية في دبي، التي هي مركز الأعمال في دولة الإمارات، كانت قد استأجرت السفينة لنقل المكثفات.

ويذكر أن “إينوك” تدير مصفاة في جبل علي تَستخدم المكثِّفات، لصنع منتجات مثل وقود الطائرات.

ويشار أيضاً إلى أن شركة “إينوك” كانت قد اشترت بعض المكثِّفات القطرية قبل الحظر الذي بدأ في عام 2017، عندما قطعت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر العلاقات مع قطر.
يذكر أن توريد المكثفات إلى دبي – تلك المدينة ذات التوجه التجاري – كان محفوفاً بالمخاطر الجيوسياسية على مدى العقد الماضي. إذ أن “إينوك” كانت تشتري بصورة تقليدية مواد التكرير الخاصة بها من إيران، حيث توفر بعض أكبر رواسب الغاز في العالم وفرة من المكثِّفات بأسعار معقولة.

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