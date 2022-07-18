بـ الجينز والهارلي .. إمام الحرم السابق يثير الجدل

المستقلة /- ظهور غريب ومواقف متكررة مثيرة للجدل عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كان بطلها الشيخ عادل الكلباني إمام الحرم المكي السابق، بين الحين والآخر، كان آخرها حينما ظهر مرتديًا «الجينز» ويقود دراجة «هارلي»، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو له وهو يقود دراجة نارية من فئة «الهارلي» ويرتدي «الجينز» كفرق الدراجات النارية الأجنبية.

وظهر إمام الحرم السابق،«الكلباني» مرتديا بنطلون جينز وتيشرت وسترة ممتلئة بالشارات مثلما يفعل «البايكرز» – قائدي الدراجات النارية- ويجلس على دراجة نارية من نوع هارلي، وسأل الكلباني صاحب الدراجة عن السرعة وإذا كانت تسير بسرعة 140 أو150، ورد الأخير قائلًا: «ما أني بسرع.. أسير على 120 أو 140»، وتابع: «نفداك يا شيخ عادل».

وهذه الواقعة ليست الأولى، التي يثير فيها إمام الحرم المكي السابق الجدل، إذ كان قد غرد الكلباني عبر موقع تويتر، قائلًا: «دين الإسلام يجمع ولا يفرق، يوحد ولا يشتت، يبني الأسس، التي تقيم المجتمع والأسرة والأمة على قلب واحد كالبنيان المرصوص، قال عنهم رسول المحبة والإخاء صل الله عليه وسلم {مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى}. رواه مسلم»، إلا أنَّ أحد المغردين ردّ عليه قائلا: «طيب إذا مواطن سعودي غير مؤمن بما تؤمنون به؟ وشلون تصرفها.. يعني مواطن سعودي يعتبر الله مجرد خيال أصله وثن يهودي، والقرآن من تأليف محمد.. تضمونه معكم في الجسد الواحد؟»، ليرد عليه الكلباني قائلا: «هذا ندعو الله أن يبتليه بعاهة في جسده تحرمه النوم والأكل».

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